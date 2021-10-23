25
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مطالبة لبكركي بجمع القوى المسيحية... هذا فحواها
Lebanon 24
23-10-2021
|
08:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال عضو التكتل الوطني النائب فريد الخازن في لقاء عبر تلفزيون الجديد أنه سيتواصل مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الأيام القليلة المقبلة، وسيطلب منه محاولة العمل على عقد اجتماع للسياسيين المسيحيين في بكركي، اذ ان القطيعة بين التيار "الوطني الحر" من جهة و"القوات اللبنانية" و"المردة" من جهة أخرى لم تعد مقبولة أبدا.
واضاف الخازن "انها ليست مرحلة للتعطيل انما مرحلة للعمل، لانه في الوقت الذي يتناحرون فيه هناك اكثرية ساحقة من اللبنانيين تحت خط الفقر بظل ازمات المازوت والدواء والاستشفاء وتأمين لقمة العيش.. لتفعيل العمل الحكومي والذهاب بالاصلاحات، هذا هو الواجب الوطني الذي يفترض ان نقوم به."
وفي الملف الانتخابي، قال "أنا مع عدم إجراء الإنتخابات في آذار لأن الأحوال الجوية هي مشكلة حقيقية لقاطني الجبال ويمكن تأجيلها إلى آخر أيار، وولن أذهب إلى الطعن في قانون الإنتخاب فأنا مع أن يقرر المجلس النيابي في هذا الملف وفق العمل المؤسساتي علماً أن المجلس الدستوري يسيطر عليه فريق معين".
وتابع الخازن "أحترم مبدئية وخصوصية فارس سعيد ونحن في انسجام انتخابي كامل، ولبنان بحاجة للمستقلين وللبيوتات السياسية، صاحبة القرار الحر، أمثالنا وأمثال فارس سعيد."
وأضاف "سيكون هناك حضور قوي في إنتخابات كسروان لتحالفات المستقلين والبيوتات السياسية والمجتمع المدني على حساب التيار ولا أعتقد أن الأخير قادر على الحصول على أكثر من نائبين "إذا جابن".
وقال: "الرئيس عون خالف الدستور بعدم توقيع مرسوم الإنتخابات الفرعية وذلك خوفاً من كشف حجم تراجع شعبية التيار في كسروان".
وعن احداث الطيونة، قال الخازن "ما قبل الطيونة ليس كما بعده وبدأنا نشعر بأن الإحتقان السياسي بدأ يخرج من الإطار الديموقراطي إلى الشارع وبدأ يأخذ وجهاً أمنياً طائفياً".
وشدد الخازن على أنه: "ضد تعطيل مجلس الوزراء ولنلجأ لحل قضية القاضي البيطار من دون اللجوء إلى هذه الوسيلة".
واعتبر انه: "هناك إستنسابية في تصرفات القاضي البيطار وهذه التصرفات لا يقوم بها قاض "موزون".
تابع
الأكثر قراءة
الدولار الرسمي ينخفض دون الـ1500 ليرة.. هذه فوائده التي لم ننتبه لها
Lebanon 24
الدولار الرسمي ينخفض دون الـ1500 ليرة.. هذه فوائده التي لم ننتبه لها
11:00 | 2021-10-24
24/10/2021 11:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الرابع والأخير من شهر تشرين الأول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج عاطفياً
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الرابع والأخير من شهر تشرين الأول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج عاطفياً
08:00 | 2021-10-24
24/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار مفرحة جدا طال انتظارها لبعض الأبراج.. إبتداءً من الثلاثاء هذا ما يعدكم به الفلك
Lebanon 24
أخبار مفرحة جدا طال انتظارها لبعض الأبراج.. إبتداءً من الثلاثاء هذا ما يعدكم به الفلك
09:10 | 2021-10-24
24/10/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة على طريق المطار.. هذا ما حصل
Lebanon 24
حادثة مرعبة على طريق المطار.. هذا ما حصل
13:21 | 2021-10-24
24/10/2021 01:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفة النقل بين بيروت وبعلبك ترتفع كثيراً.. إليكم الرقم
Lebanon 24
تعرفة النقل بين بيروت وبعلبك ترتفع كثيراً.. إليكم الرقم
14:13 | 2021-10-24
24/10/2021 02:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:16 | 2021-10-25
ميقاتي يبدأ محادثاته مع الكاظمي في بغداد
05:00 | 2021-10-25
لا حرب أهلية في لبنان بل "شد عصب انتخابي"
05:13 | 2021-10-25
ثغرة في ملف المازوت تهدّد لبنان بالعتمة.. ما هي؟
06:51 | 2021-10-25
المحامون يعملون على "الشمعة" (صور)
06:40 | 2021-10-25
خوفاً من "طابور خامس".. لن يشارك هؤلاء في "يوم الغضب"
06:30 | 2021-10-25
الثانويات مقفلة... والعودة "صعبة"
فيديو
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
11:00 | 2021-10-24
25/10/2021 14:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-24
25/10/2021 14:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2021-10-24
25/10/2021 14:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact