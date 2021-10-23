مطالبة لبكركي بجمع القوى المسيحية... هذا فحواها

قال عضو التكتل الوطني النائب فريد الخازن في لقاء عبر تلفزيون الجديد أنه سيتواصل مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الأيام القليلة المقبلة، وسيطلب منه محاولة العمل على عقد اجتماع للسياسيين المسيحيين في بكركي، اذ ان القطيعة بين التيار "الوطني الحر" من جهة و"القوات اللبنانية" و"المردة" من جهة أخرى لم تعد مقبولة أبدا.





وفي الملف الانتخابي، قال "أنا مع عدم إجراء الإنتخابات في آذار لأن الأحوال الجوية هي مشكلة حقيقية لقاطني الجبال ويمكن تأجيلها إلى آخر أيار، وولن أذهب إلى الطعن في قانون الإنتخاب فأنا مع أن يقرر المجلس النيابي في هذا الملف وفق العمل المؤسساتي علماً أن المجلس الدستوري يسيطر عليه فريق معين".



وتابع الخازن "أحترم مبدئية وخصوصية فارس سعيد ونحن في انسجام انتخابي كامل، ولبنان بحاجة للمستقلين وللبيوتات السياسية، صاحبة القرار الحر، أمثالنا وأمثال فارس سعيد."



وأضاف "سيكون هناك حضور قوي في إنتخابات كسروان لتحالفات المستقلين والبيوتات السياسية والمجتمع المدني على حساب التيار ولا أعتقد أن الأخير قادر على الحصول على أكثر من نائبين "إذا جابن".

وقال: "الرئيس عون خالف الدستور بعدم توقيع مرسوم الإنتخابات الفرعية وذلك خوفاً من كشف حجم تراجع شعبية التيار في كسروان".



وعن احداث الطيونة، قال الخازن "ما قبل الطيونة ليس كما بعده وبدأنا نشعر بأن الإحتقان السياسي بدأ يخرج من الإطار الديموقراطي إلى الشارع وبدأ يأخذ وجهاً أمنياً طائفياً".



وشدد الخازن على أنه: "ضد تعطيل مجلس الوزراء ولنلجأ لحل قضية القاضي البيطار من دون اللجوء إلى هذه الوسيلة". واضاف الخازن "انها ليست مرحلة للتعطيل انما مرحلة للعمل، لانه في الوقت الذي يتناحرون فيه هناك اكثرية ساحقة من اللبنانيين تحت خط الفقر بظل ازمات المازوت والدواء والاستشفاء وتأمين لقمة العيش.. لتفعيل العمل الحكومي والذهاب بالاصلاحات، هذا هو الواجب الوطني الذي يفترض ان نقوم به."وفي الملف الانتخابي، قال "أنا مع عدم إجراء الإنتخابات في آذار لأن الأحوال الجوية هي مشكلة حقيقية لقاطني الجبال ويمكن تأجيلها إلى آخر أيار، وولن أذهب إلى الطعن في قانون الإنتخاب فأنا مع أن يقرر المجلس النيابي في هذا الملف وفق العمل المؤسساتي علماً أن المجلس الدستوري يسيطر عليه فريق معين".وتابع الخازن "أحترم مبدئية وخصوصية فارس سعيد ونحن في انسجام انتخابي كامل، ولبنان بحاجة للمستقلين وللبيوتات السياسية، صاحبة القرار الحر، أمثالنا وأمثال فارس سعيد."وأضاف "سيكون هناك حضور قوي في إنتخابات كسروان لتحالفات المستقلين والبيوتات السياسية والمجتمع المدني على حساب التيار ولا أعتقد أن الأخير قادر على الحصول على أكثر من نائبين "إذا جابن".وقال: "الرئيس عون خالف الدستور بعدم توقيع مرسوم الإنتخابات الفرعية وذلك خوفاً من كشف حجم تراجع شعبية التيار في كسروان".وعن احداث الطيونة، قال الخازن "ما قبل الطيونة ليس كما بعده وبدأنا نشعر بأن الإحتقان السياسي بدأ يخرج من الإطار الديموقراطي إلى الشارع وبدأ يأخذ وجهاً أمنياً طائفياً".وشدد الخازن على أنه: "ضد تعطيل مجلس الوزراء ولنلجأ لحل قضية القاضي البيطار من دون اللجوء إلى هذه الوسيلة".

واعتبر انه: "هناك إستنسابية في تصرفات القاضي البيطار وهذه التصرفات لا يقوم بها قاض "موزون".