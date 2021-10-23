لبنان

بزي ناشد الأجهزة المختصة الاسراع في تحقيقات جريمة الطيونة

Lebanon 24
23-10-2021 | 08:53
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اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي ان مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة تقتضي حسم ملف المرضى الذين يعانون من امراض مستعصية عبر ضرورة الاسراع في تأمين المستلزمات الطبية والادوية اللازمة لهم بعد ورود شكاوى عدة عن تعثر عملية الاستشفاء والمعالجة نتيجة فقدان هذه الادوية، مما ينعكس سلباً على حياتهم وارواحهم. 
وناشد بزي الاجهزة المختصة من امنية وقضائية الاسراع في تحقيقات جريمة مجزرة الطيونة واتخاذ الاجراءات العقابية المشددة بحق القتلة والمجرمين. 

وشدد بزي على اهمية اصدار البطاقة التمويلية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن اللبناني ، طالما تم انجاز القانون من مجلس النواب منذ عدة شهور ، وآمل ان تبصر النور قريبا على ضوء مناقشات الاستماع الى وزير الاقتصاد امام لجنة الاقتصاد النيابية منذ اسبوعين.

وفي مجال قطاع النقل وازمة المحروقات، اوضح بزي ان اجتماعات عديدة عقدت بين الاخ بسام طليس وبحضوري مع كافة المستويات الرسمية المعنية في الحكومة السابقة والحالية حيث قدمنا خطة اصلاحية شاملة لهذا القطاع ، وما سمعناه من ردود كان ايجابيا ، الا ان التطبيق والتنفيذ كما العادة كان نسياً منسياً. 

وبشأن رد رئيس الجمهورية قانون الانتخاب ، قال بزي ان رئيس مجلس النواب حدد جلسة يوم الثلاثاء القادم،  والمجلس إما يأخذ بأسباب الرد، او يصوّت مجددا على القانون بالأغلبية المطلقة. 

وجدد دعوة المغتربين الى التسجيل في الانتخابات والتصويت كتعبير عن ممارسة حقهم الدستوري الذي كفلته الانظمة والقوانين. 

وطالب بزي المعنيين الاستفادة من منح لبنان استثناءات من عقوبات قيصر والتي طرحها دولة الرئيس بري امام الموفد الاميركي من اجل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عبر سوريا . كما شدد على ضرورة وحدة المقاربة اللبنانية في ملف ترسيم الحدود بالاستناد الى السنوات العشر التي فاوض من خلالها الرئيس بري بإسم اللبنانيين للدفاع عن الحقوق السيادية والوطنية. 

كلام بزي جاء خلال لقاء حواري في مدينة بنت جبيل بحضور مسؤول المنطقة الحاج علي حسين خليل ومسؤول المدينة الاخ خضر طنانة.
كما استقبل بزي في مكتبه في بنت جبيل وفودا بلدية وشعبية.
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