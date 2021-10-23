وفد من تجمع علماء عكار عزى بضحايا الطيونة

عزى وفد من "تجمع علماء عكار"، ذوي الضحية محمد تامر وضحايا الطيونة، في مجمع الإمام المجتبى.



واعتبر الشيخ مؤمن مروان الرفاعي والسيد منذر الزعبي أن "المساس بالسلم الأهلي جريمة وطنية يجب أن يحاكم مجرموها، بعد أن يمثلوا إلى القضاء المختص. وفي انتظار نتائج التحقيقات، كل الشكر لعوائل الشهداء وقيادة المقاومة وخصوصا الثنائي الشيعي، حماية العيش المشترك والتمسك بالوحدة الوطنية. ومهما عظم البلاء، ستنكسر أميركا وستزول معها كل المشاريع الصهيو-أميركية كما سيزول معها كل أدواتهم الداخلية التخريبية الخبيثة إن شاء الله".