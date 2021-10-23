سرقة "الكابلات" الكهربائية مستمرة (صور)

اقدم مجهولون على سرقة "الكابلات" الكهربائية التابعة لمحطة تغذية الكهرباء في مخيم نهر البارد، وفروا الى جهة مجهولة.

يذكر ان حوادث السرقة في مخيم نهر البارد اصبحت تتكرر بشكل كبير ويومي.