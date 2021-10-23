لبنان

سرقة "الكابلات" الكهربائية مستمرة (صور)

Lebanon 24
23-10-2021 | 09:15
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اقدم مجهولون على سرقة "الكابلات" الكهربائية التابعة لمحطة تغذية الكهرباء في مخيم نهر البارد، وفروا الى جهة مجهولة.
 يذكر ان حوادث السرقة في مخيم نهر البارد اصبحت تتكرر بشكل كبير ويومي.
 
 
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سرقة

نهر البارد

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