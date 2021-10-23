لبنان

توضيح من وزارة الطاقة... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
23-10-2021 | 09:16
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه وإدارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان التالي:
تناولت بعض وسائل الاعلام موضوع مناقصات الفيول بشكل يفتقر إلى الدقة؛ في نقطتين؛ مما اقتضى التوضيح:
١. النقطة الأولى: لم تلغ المناقصات المحددة بتاريخ ٢٠ من الجاري وقد جرت في موعدها؛ إلا أنها لم تسفر عن نتيجة لعدم اكتمال مستندات العروض بسبب قصر مهلة الاعلان ومصادفة معظمها عطلا رسمية؛ ونشرت ادارة المناقصات النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بها في حينه؛ كما سارعت إدارة المناقصات بالتعاون مع  وزير الطاقة والمياه    إلى الإعلان مجددا وفقا للأصول عن هذه المناقصات وحددت مواعيدها بتاريخ ٢٧ من الجاري.

٢. النقطة الثانية: ان ادارة المناقصات لا تحبذ تخفيض المهل كونه يحد من المنافسة؛  وان حصل ذلك فضمن الهامش المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية؛ وهي  قبلت بهذا التخفيض في ظل حالة الضرورة القصوى القائمة في البلاد ؛  وبناء على طلب  وزير الطاقة كونه المرجع الصالح لعقد النفقة؛ بإعتبار  أن موقف وزير الطاقة هو إجراء الصفقات العمومية بطريقة المناقصة العمومية وفقاً لقانون المحاسبة العمومي،  والالتزام بتقارير الخبرة الفنية وعدم السير بالاتفاقيات الرضائية.

ختاما : إن التعاون القائم بين وزير الطاقة والمياه وإدارة المناقصات هو لتأمين الفيول اويل والغاز اويل  لزوم مؤسسة كهرباء لبنان من ضمن الأصول القانونية مع مراعاة حالة الضرورة والحاجة الملحة القائمة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .
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