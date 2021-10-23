لبنان

توقيف مطلوب خطير في عين الرمانة.. هذا ما كشفته "قوى الأمن" عن جرائمه

Lebanon 24
23-10-2021 | 11:07
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة، البلاغ التالي:

"بتاريخ 15/10/2021، وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة التي قامت بها عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء، في محلّة عين الرّمانة. وعلى الفور، قامت قوّة من المكتب المذكور بمداهمة المكان وتوقيف المشتبه به، وتبين أنه يدعى غ. ط. (من مواليد عام ١٩٧٦، لبناني) بحقّه أربع ملاحقات عدلية بجرائم سرقة ومخدرات وتهديد، وأودع الموقوف المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
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