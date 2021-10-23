جديد ملف الكهرباء.. إليكم هذا الخبر عن التغذية

قالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" أنّ "التغذية تتحسّن والانتاج بات يزداد عبر المعامل الكهربائية العديدة"، موضحة أنّ المناطق باتت تتغذى بساعات إضافية من الكهرباء.
وأشارت المصادر إلى أنه "من المقرر أن يتم تشغيل مولدات في معمل دير عمار بين اليوم السبت ويوم غد الأحد، وذلك بعد تزوّده بالغاز أويل عبر باخرة وصلت إليه مؤخراً"، موضحة أن "الباخرة نفسها ستزود معمل الزهراني أيضاً بالمادة المشار إليها نفسها".
ولفتت مصادر "كهرباء لبنان" إلى أنّ "الانتاج الحالي بلغ تقريباً نحو 550 ميغاواط وهو مرشح للارتفاع والتزايد طالما أن المعامل تتزوّد بالفيول المناسب"، وأضافت: "سياسة التقشف مستمرة في كهرباء لبنان، ولكن الفرق الفنية تعمل بكامل طاقتها لتوليد الكهرباء والسعي يكمن باستمرار لرفع قدرة الانتاج أكثر من المستوى الحالي، والعمل مستمر في الوقت الراهن للوصول إلى انتاج يصل إلى 800 ميغاواط".