جديد ملف الكهرباء.. إليكم هذا الخبر عن التغذية

قالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" أنّ "التغذية تتحسّن والانتاج بات يزداد عبر المعامل الكهربائية العديدة"، موضحة أنّ المناطق باتت تتغذى بساعات إضافية من الكهرباء.



وأشارت المصادر إلى أنه "من المقرر أن يتم تشغيل مولدات في معمل دير عمار بين اليوم السبت ويوم غد الأحد، وذلك بعد تزوّده بالغاز أويل عبر باخرة وصلت إليه مؤخراً"، موضحة أن "الباخرة نفسها ستزود معمل الزهراني أيضاً بالمادة المشار إليها نفسها".