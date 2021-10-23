لبنان

هذا ما أعلنته وزارة الصحة بشأن نظام غسيل الكلى

Lebanon 24
23-10-2021 | 11:28
A-
A+
Doc-P-878341-637706109680104277.jpg
Doc-P-878341-637706109680104277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بتكليف من وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، توجه مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف الحلو ومستشار وزير الصحة العامة الأستاذ نادر حطب إلى منطقة عكار، للوقوف على حقيقة ما تردد حول عدم التزام مستشفيات ومراكز استشفائية معنية بالنظام الذي تطبقه الوزارة في معالجة مرضى غسيل الكلى بناء على قرار وزاري بدأ العمل به مطلع هذا الشهر، وينص على تحديد تكلفة جلسة غسيل الكلى بمبلغ خمسمئة ألف ليرة لبنانية.

وشدد الوفد خلال لقائه الجهات الطبية المعنية على "ضرورة التقيد بأحكام هذا القرار، وبناء عليه يمنع على أي مستشفى أو مركز عدم استقبال المرضى او تقاضي مبالغ وفروقات مالية إضافية من المرضى".

وتم إبلاغ هذا الأمر لعدد من أهالي المرضى الذين كانوا موجودين ويترقبون نتيجة الاتصالات، علماً أنه من المقرر ان تتم متابعة الموضوع بمجمل تفاصيله في اجتماعات اضافية ستعقد في وزارة الصحة العامة الاسبوع المقبل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:16 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
05:13 | 2021-10-25
06:51 | 2021-10-25
06:40 | 2021-10-25
06:30 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website