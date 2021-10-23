مولوي بحث مع زواره أموراً إنمائية وخدماتية

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، وفدا من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، في حضور النائب أمين شري، وعرض الوفد واقع معاناة بلديات الضاحية على المستويين الانمائي والخدماتي.

كذلك التقى مولوي وفداً من اتحاد بلديات البقاع الغربي والبحيرة والسهل، وكان عرض لمتطلبات البلديات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

ومع هذا، فقد بحث المولولي مع وفد من اتحاد بلديات العرقوب شؤون المنطقة، كما التقى

وفداً من الاتحاد العمالي العام في الشمال وعمال بلدتي طرابلس والميناء، وتناول معهم الضغوطات التي يعاني منها العمال نتيجة الغلاء الفاحش، اضافة الى امور مطلبية عدة.

ووفقاً للوكالة الوطنية للاعلام، فقد استقبل وزير الداخلية أيضاً وفداً من المتقاعدين في قوى الامن الداخلي الذين شكوا له وضعهم.

وكان مولوي قد اجتمع صباحاً مع منسقي ملف النازحين السوريين التابعين لوزارة الداخلية والبلديات.