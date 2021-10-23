لبنان

مُولدات "الإشتراك".. اتصالات لعدم إطفاء محركاتها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-10-2021 | 12:04
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بدأ تجمع أصحاب المولدات في لبنان اتصالاته مع وزارة الطاقة وذلك في سبيل الوصول إلى حلحلة بشأن استمرارية عمل المولدات بعد تلويح أصحابها بإطفائها. 
 
وفي هذا الإطار، قال رئيس تجمع أصحاب المولدات في لبنان عبدو سعادة لـ"لبنان24" إنّ "المولدات الخاصة ومع الأسف ستطفىء محركاتها في مختلف أرجاء بيروت ابتداء من بداية الشهر المقبل".
 
وأضاف: "هذا ما أبلغناه لكل من وزارة الطاقة ومحافظ وبلدية بيروت، كما اننا سنوجه كتابا الى وزارة الاقتصاد يوم الاثنين المقبل نبلغها عبره رسمياً بالقرار". 
 
ومع هذا، تقول المعلومات إنّ الاتصالات تُجرى حالياً لتفادي سيناريو توقف المولدات عن العمل، في حين أن الوزارة تتفهم مطالب العاملين في هذا القطاع، وستعمل جاهدة لعدم دخول لبنان في العتمة. 


لبنان

خاص

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