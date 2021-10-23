مجهولون يعتدون على المدينة الكشفية في فنيدق - القموعة

أقدم مجهولون على الإعتداء وسرقة المدينة الكشفية التابعة لفوج فنيدق القموعة، إذ طال أماكن المرحاض والصرف الصحي، وأخشاب وغيرها.

وإثر ذلك، أصدر الفوج بياناً جاء فيه:

"إنّ كشافة التربية الوطنية فوج فنيدق - القموعة يستنكر ويدين الاعتداء الآثم من قِبَل الأيادي الخفية على المدينة الكشفية عبر تخريب الحمامات وسرقة محتوياتها وتكسيرها وتخريب الساحة وسرقة الاخشاب، بهدف الحاق الضرر والاذى بالمدينة الكشفية".

وأضاف البيان: "هذا العمل أن دلَّ فإنما يدل على ثقافة المعتدين الجهلاء، ولذلك نطالب البلدية بالعمل على كشف هوية هؤلاء، الاشخاص وتقديمهم للعدالة".