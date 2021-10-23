لبنان

مجهولون يعتدون على المدينة الكشفية في فنيدق - القموعة

Lebanon 24
23-10-2021 | 13:10
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أقدم مجهولون على الإعتداء وسرقة المدينة الكشفية التابعة لفوج فنيدق القموعة، إذ طال أماكن المرحاض والصرف الصحي، وأخشاب وغيرها.
 
وإثر ذلك، أصدر الفوج بياناً جاء فيه: 
 
"إنّ كشافة التربية الوطنية فوج فنيدق - القموعة يستنكر ويدين الاعتداء الآثم من قِبَل الأيادي الخفية على المدينة الكشفية عبر تخريب الحمامات وسرقة محتوياتها وتكسيرها وتخريب الساحة وسرقة الاخشاب، بهدف الحاق الضرر والاذى بالمدينة الكشفية".
 
وأضاف البيان: "هذا العمل أن دلَّ فإنما يدل على ثقافة المعتدين الجهلاء، ولذلك نطالب البلدية بالعمل على كشف هوية هؤلاء، الاشخاص وتقديمهم للعدالة".
 
وتابع: "هذه الأعمال لن تثنينا عن دربنا وسنكون دائماً وأبدأ مخلصين لقريتنا وأهلها الطيبين، وإنّ الشمس حين تسطع لن تخفيها الغرابيل ولن تحجبها الايدي الآثمة والقافلة حين تتقدم لن يوقفها المرجفون (ألا بئس ما يفعل الفاسقون)".
 
 
 
 
 
 
 
 
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