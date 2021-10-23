لبنان

خبرٌ سار لأصحاب الحسابات المصرفية.. إجراءٌ هام ينسف الشائعات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-878369-637706180183318729.jpg
Doc-P-878369-637706180183318729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" أنّ "المصارف لن تقيّد السحوبات على الليرة اللبنانية، بمعنى أنها لن تمنع المواطنين من الحصول على العملة الوطنية عبر الصرافات الآلية بعكس ما يُشاع".

وأشارت المصادر إلى أنّ "مصرف لبنان يعمد عبر وسائل عديدة للتحكم بالسوق، وكميات الليرة الموجودة في السوق مدروسة"، موضحة أنّ "الحراك الحكومي مع صندوق النقد يبشر بالخير وهذا الأمر هو المطلوب منذ فترة طويلة". 

وأضافت: "الحكومة لم تتوقف عن مساعيها من أجل الخطة الانقاذية، ويجب الالتفات إلى بنودها، والأمر الأهم أنها تركز على القطاع الخاص والقطاع العام أيضاً، وهذا الأمر طبيعي، والخطوة باتجاه رفع بدل النقل على سبيل المثال هو أمرٌ يؤكد انطلاق الحكومة باجراءات تهمّ الناس بالدرجة الأولى". 

ومع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أنّ "السياسات الحالية هدفها الحفاظ على ديمومة عمل المصارف من أجل المواطن"، مؤكدة أن "الإشكالات تراجعت كثيراً وعددٌ كبير من العمليات المصرفية يتمّ وفق الآليات المعتمدة".

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:16 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
05:13 | 2021-10-25
06:51 | 2021-10-25
06:40 | 2021-10-25
06:30 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website