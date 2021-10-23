لبنان

حادث مميت على طريق النبطية.. صورٌ تكشف مشهداً مُروعاً

Lebanon 24
23-10-2021 | 14:11
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وقع حادث سير مُروّع على طريق الدوير - خط عام النبطية، ما أدى إلى مقتل المواطن "ح.ع.". 
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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حادث

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