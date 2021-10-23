حادث مميت على طريق النبطية.. صورٌ تكشف مشهداً مُروعاً

وقع حادث سير مُروّع على طريق الدوير - خط عام النبطية، ما أدى إلى مقتل المواطن "ح.ع.".

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.