بعد خبر دخوله المستشفى.. هذا ما قاله الرئيس الحريري

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري ما يلي:تداولت بعض المواقع الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بصحة الرئيس سعد الحريري وخضوعه لعملية جراحية في باريس.يهم المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري ان يوضح، بان الخبر المتداول يعود للعام ٢٠١٩، وان الرئيس الحريري بخير وصحة ممتازة، ولم يخضع لاي اجراء طبي.ويدعو المكتب الاعلامي وسائل الاعلام الى توخي الدقة، والاستناد الى ما يصدر عنه في كل ما يتعلق باخبار الرئيس سعد الحريري.