التوتر يسيطر على ببنين.. إطلاق نار وحرق منزل (صورة)

أقدمت مجموعة من المسلحين من آل الرفاعي وآل صوفان على احراق منزل في بلدة ببنين في عكار يعود لآل برغل وذلك على خلفية ثأر قديم.



وشهدت المنطقة اطلاق رصاص في الهواء من قبل مسلحين بعد اصابة المنزل المذكور، ما تسبب بحالة ذعر لدى الأهالي.