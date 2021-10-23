لبنان

التوتر يسيطر على ببنين.. إطلاق نار وحرق منزل (صورة)

Lebanon 24
23-10-2021 | 16:48
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أقدمت  مجموعة من المسلحين من آل الرفاعي وآل صوفان على احراق منزل في بلدة ببنين في عكار يعود لآل برغل وذلك على خلفية ثأر قديم.

وشهدت المنطقة اطلاق رصاص في الهواء من قبل مسلحين بعد اصابة المنزل المذكور، ما تسبب بحالة ذعر لدى الأهالي.
 
 
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