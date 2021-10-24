لبنان

تحضروا لصيف ثان في نهاية تشرين.. موجة دافئة نحو لبنان والحرارة ستصل إلى 30!

Lebanon 24
24-10-2021 | 02:30
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان طقسا خريفيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى منتصف الاسبوع المقبل بحيث تنشط موجات مدارية دافئة من صحراء مصر وسيناء نحو لبنان وفلسطين وسوريا وتبدأ الحرارة بالارتفاع التدريجي حتى الاسبوع الاول من تشرين الثاني فتلامس الحرارة 30/32 درجة ساحلا وبقاعاً، وبذلك يودعنا الشهر الحالي بطقس شبه حار.

  

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة مئوية).

 

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

 

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.

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