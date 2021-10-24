لبنان

التحالفات الإنتخابية ... "مخلوطة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-10-2021 | 03:15
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على رغم المأزق السياسي بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" بالتحديد حول إقرار مجلس النواب بعض التعديلات على القانون الإنتخابي، فإن ثمة إجماعًا سياسيًا على حتمّية إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها المقررة، بغض النظر عمّا يمكن أن يُتخذ من خطوات قانونية في جلسة يوم الثلثاء بعد ردّ الرئيس عون القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه

وعليه، فإن إشارة إنطلاق الإستعدادات للحملات الإنتخابية لم تُعطَ بعد، خصوصًا أن التحالفات الممكنة لا تزال غامضة، وذلك نظرًا إلى أن جميع الفرقاء لا يزالون يلعبون من تحت الطاولة، إلى حدّ وصف هذه التحالفات بطبخة "المخلوطة". 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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