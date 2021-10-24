لبنان

اخماد حريق داخل شقتين في ببنين

Lebanon 24
24-10-2021 | 01:14
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اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠١:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١٠/٢٤ حريقاً شب داخل شقتين تقعان في الطبقة الاولى والثانية من مبنى سكني في ببنين - عكار. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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