لبنان

في طرابلس...مناورات تدربيّة لـ"جهاز الطوارئ والاغاثة "

Lebanon 24
24-10-2021 | 01:38
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صدر عن جهاز الطوارئ والاغاثة البيان التالي:

بتاريخ 2021/10/24 ما بين الساعة 11.30 صباحاً ولغاية الساعة 18:00 مساءً

يُنفذ جهاز الطوارئ والاغاثة في مجمع الايمان التربوي - منطقة أبي سمراء بطرابلس مناورات تدربيّة للتعامل مع كافة الحالات الاسعافية، وستشارك فيها عدد من آليات الجهاز " سيارات اسعاف وانقاذ" وسيتخللها إطلاق صافرات الانذار،
وعليه فإن الجهاز إذ يُعلم سكان أبي سمراء وطرابلس بهذه المناورات لأخذ العلم وعدم الهلع في حال سماع صافرات الانذار والمفرقعات الضخمة وتحرك آليات الاسعاف والانقاذ في منطقة أبي سمراء.
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