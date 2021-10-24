في طرابلس...مناورات تدربيّة لـ"جهاز الطوارئ والاغاثة "

صدر عن جهاز الطوارئ والاغاثة البيان التالي:بتاريخ 2021/10/24 ما بين الساعة 11.30 صباحاً ولغاية الساعة 18:00 مساءًيُنفذ جهاز الطوارئ والاغاثة في مجمع الايمان التربوي - منطقة أبي سمراء بطرابلس مناورات تدربيّة للتعامل مع كافة الحالات الاسعافية، وستشارك فيها عدد من آليات الجهاز " سيارات اسعاف وانقاذ" وسيتخللها إطلاق صافرات الانذار،وعليه فإن الجهاز إذ يُعلم سكان أبي سمراء وطرابلس بهذه المناورات لأخذ العلم وعدم الهلع في حال سماع صافرات الانذار والمفرقعات الضخمة وتحرك آليات الاسعاف والانقاذ في منطقة أبي سمراء.