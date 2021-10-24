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لبنان
لقاء كتائبي في البترون وسامر سعاده يعلن ترشحه للانتخابات
Lebanon 24
24-10-2021
|
02:08
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نظم عدد من أقسام القطاع الأول لإقليم البترون الكتائبي لقاء مع الامين العام للحزب سيرج داغر ورئيس اقليم البترون النائب السابق سامر سعاده، في حضور مخاتير، أعضاء اللجنة التنفيذية في الاقليم، مسؤولي القطاعات، رؤساء أقاليم سابقين، رؤساء الأقسام وحشد من الحزبيين ومدعوين.
بعد النشيدين اللبناني والكتائبي، رحب رئيس القطاع الياس رزق بالحضور، ثم شدد على "ضرورة العمل الحزبي وإعادة إحياء الأقسام والقطاعات".
وأكد سعاده أن "الاستحقاق الانتخابي هو محطة مصيرية وعلى اللبنانيين أن يشاركوا فيها بوعي لأن الخيار مفصلي بين أفرقاء التسوية والمعارضة"، معلنا خوض الإنتخابات النيابية.
بدوره، شدد داغر على أن "رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل حذر منذ خمس سنوات من السياسة الاقتصادية والمالية الخاطئة التي تعتمدها السلطة الحالية والتي أوصلت البلاد الى أزمته الاقتصادية والنقدية وتمثلت بسياسة العهد التي هيمن عليها قرار حزب الله الذي يتدخل في جميع الشؤون السياسية والقضائية كان آخرها، ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والضغط لتنحية القاضي بيطار".
وأضاف: "ان الشعب اليوم هو المسؤول الوحيد عن تغيير هذه الطبقة الحاكمة كاملة في الانتخابات النيابية المقبلة والتي سنخوضها الى جانب شخصيات مستقلة نظيفة الكف لم تشارك في الفساد ولن نتحالف مع أي فريق سياسي شارك في التسوية الرئاسية".
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