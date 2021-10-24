عبدالله: كلامُ بوتين عن معلومات حول تفجير مرفأ بيروت يحتاج الى المتابعة

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "توقيت إعلان الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) عن معلومات حول تفجير مرفأ بيروت، بالتزامن مع محادثات ملفتة مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، هي مسألة تحتاج المتابعة والتحليل".