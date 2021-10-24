لبنان

في صيدا...سرقة محال البان واجبان

Lebanon 24
24-10-2021 | 02:54
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سرق مجهول ليل امس محل ألبان وأجبان قرب المدينة الصناعية الاولى في صيدا متسللا من الجهة الخلفية للمحل على ما يبدو، حيث ان الباب الرئيسي لم يخلع.
ولم يتم تقدير المسروقات بعدن بانتظار وصول القوى الامنية المختصةن وصاحب المحل.
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صيدا

سرقة محل

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