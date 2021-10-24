في صيدا...سرقة محال البان واجبان

سرق مجهول ليل امس محل ألبان وأجبان قرب المدينة الصناعية الاولى في صيدا متسللا من الجهة الخلفية للمحل على ما يبدو، حيث ان الباب الرئيسي لم يخلع.

ولم يتم تقدير المسروقات بعدن بانتظار وصول القوى الامنية المختصةن وصاحب المحل.