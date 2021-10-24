وهاب يُغرّد عن أردوغان: حتماً يُحضر لشيء

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر"، معلقاً على مسألة طرد تركيا للعديد من السفراء الدول لديها.

وقال وهاب في تغريدته: "بعد سجنه لعشرات آلاف المعارضين والتنكيل وطرد الضباط والقضاة والموظفين ها هو أردوغان يبدأ بطرد السفراء. حتماً يحضر لشيء قبل الإنتخابات التركية ويقوم بتهديد الدول التي تعارض بطشه".