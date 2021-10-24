لبنان

إلى اللبنانيين.. هذه التسعيرة الجديدة المُرتقبة لـ"إشتراك الكهرباء"

Lebanon 24
24-10-2021 | 03:26
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قال رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعاده إن "تسعيرة الكيلوواط لمولدات الإشتراك ستتعدى الـ6 آلاف ليرة"، معتبراً أنّ "الإستمرارية في قطاع المولدات باتت صعبة في ظل الوضع القائم".
 
وأشار سعاده في حديثٍ إذاعي إلى أنّه "لا يجب تحميل أصحاب المولدات مسؤولية ما يحصل"، وسأل: "ما علاقتنا نحنُ أصحاب المولدات بارتفاع سعر المازوت.. هل نحنُ الذين أقدمنا على جعل هذه المادة باهظة الثمن؟".
 
ولفت سعاده إلى أنه "لا توجد في الأفق أي حلول"، في حين رأى أن "قطاع المولدات يواجه معركة كسرِه، وصموده بات على المحك وسط ارتفاع الأسعار وزيادة النفقات التشغيلية". 
 
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