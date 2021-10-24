لبنان

أولياء الطلاب في الخارج يتحركون من جديد

Lebanon 24
24-10-2021 | 03:26
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عقدت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية اجتماعها الدوري في دارة الاستاذ عبد القادر الذهيبي في النبي يوشع - المنية، بدعوة من لجنة الاهالي في الشمال.

 

وأصدرت بيانا، أعلنت فيه انه "تم استعراض العقبات والمصاعب التي يتعرض لها الطلاب في الخارج في ظل الممارسات التي تقوم بها المصارف من خلال تنصلها من تطبيق القانون 193".

 

وعرضت لـ"عمل لجنة الاهالي واتصالاتها مع الحكومة والكتل النيابية الساعية الى إقرار اقتراح تعديل القانون 193 المقدم من قبل كتلة التنمية والتحرير واقراره في لجنة التربية النيابية، تمهيدا للمصادقة عليه في مجلس النواب، بهدف ضمان استمرار الطلاب في تحصيلهم لحين انتهاء دراستهم مع تأكيد عدم التنازل عن الحق بتطبيق هذا القانون بحذافيره ومساءلة البنوك المخالفة".

 

وأكدت أن " الاهالي ينتظرون الترجمة الايجابية التي تعامل بها الرئيس نجيب ميقاتي، بالضغط على المصارف للالتزام بتطبيق القانون 193 في المرحلة الأولى والعمل لتسريع اقرار التعديل اللازم في مجلس النواب في المرحلة الثانية، وإيجاد حل لمعظم مشاكل الطلاب التي تهدد جيلا بأكمله من النخب التي سيكون على عاتقها في المرحلة المقبلة البناء والنهوض بهذا الوطن".

 

ودعت الجمعية الاهالي في كل لبنان الى أن "يكونوا على استعداد لتلبية نداءاتها للمطالبة بحق اولادهم في حال عدم ايفاء السلطة بواجباتها تجاههم".

 

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