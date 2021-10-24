"اقتصادنا مرهون"... السلع تلتحق بالدولار

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أن إرتفاع أسعار المحروقات أدى الى التحاق أسعار السلع بأسعار الدولار الذي زاد بحدود ١٣ مرة ونصف اي ١٣٥٠%.برو ولكواليس الأحد من صوت لبنان، قال: إقتصادنا مرهون ولذا لا يمكننا الحديث عن الإستقلال.وأشار الى أن الطبقة السياسية لا تهتم بالاقتصاد واتجهت الى نهب الإنتاج الإقتصادي. أضاف: لمعالجة هذه النقطة من أجل الخروج من الأزمة.