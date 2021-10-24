لبنان

"مزارع شبعا"...هيئة أبناء العرقوب تحذر

Lebanon 24
24-10-2021 | 04:46
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 حذرت هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا في بيان، المسؤولين من "أي تهاون أو تخلي عن الحقوق وخصوصا في الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر وكل شبر وحبة تراب في الجنوب لا تزال تحت الإحتلال".

ونبهت في بيان من "خطورة التسريبات والمعلومات التي يتم التداول بها منذ زيارة رئيس المخابرات المركزية الأميركية وليم بيرنز إلى لبنان في شهر أيلول الماضي وصولا الى زيارة رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة آموس هوكشتاين".

وأكدت أن "المطلوب من المسؤولين توضيح وشرح حقيقة ما يتم تداوله عن إقتراحات أميركية تستهدف المقايضة على أرضنا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".

وشددت الهيئة على "الاحتفاظ بحقها وبحق أهالي المنطقة في محاسبة وملاحقة أي مسؤول بمختلف الوسائل القانونية، يتبين أنه تنازل أو تخلى عن حقوقنا التي تعتبر جزءا من السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض".
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