جريصاتي ردا على " أمل": من الخفة والظلم اتهام المحقق العدلي بأنه يتحرك بإشرافي

صدر عن الوزير السابق سليم جريصاتي البيان الآتي: "اذا كانت سياسات حركة "أمل" وتموضعاتها الوطنية والإقليمية مبنية على مثل هذه الاتهامات الزائفة والمعزوفات المملة، فهنيئا لها وابواقها الإعلامية المواقف الفاشلة بإنبهار. من الخفة والظلم والعيب والجرم اتهام المحقق العدلي في انفجار المرفأ بأنه يتحرك بإملاء من "غرفة سوداء" بإدارتي واشرافي. كاد المريب أن يقول خذوني يا اخوة. اتقوا الله وعودوا إلى ثوابت إمامنا المغيّب، فهو الركن إن خانتكم أركان".