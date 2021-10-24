إصابة ضابط في الجيش بجروحٍ خطيرة في أبلح.. ما القصّة؟ (صور)

وقع حادث سيرٍ على مفرق ثكنة أبلح بين أحد الأشخاص وضابط في الجيش، وقد وُصفت حالته بالخطيرة.

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادث، في حين نقل الضابط إلى إحدى المستشفيات في المنطقة.