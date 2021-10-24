لبنان

إصابة ضابط في الجيش بجروحٍ خطيرة في أبلح.. ما القصّة؟ (صور)

Lebanon 24
24-10-2021 | 04:53
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وقع حادث سيرٍ على مفرق ثكنة أبلح بين أحد الأشخاص وضابط في الجيش، وقد وُصفت حالته بالخطيرة.
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادث، في حين نقل الضابط إلى إحدى المستشفيات في المنطقة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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