رعد: من كان لديه شرف يجب أن يعتذر إذا أخطأ

شدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، على أن "من كان لديه شرف يجب أن يعتذر إذا أخطأ، والمرتكب يعلم أنه أخطأ، لأنه اعترض على مسيرة قصدت تغيير قاض خرج عن سلوكيات الصدقية في التحقيق".كلام رعد جاء خلال رعايته حفل إطلاق مركز الفردوس للتنمية والإرشاد الزراعي، لمناسبة المولد النبوي في بلدة تول الجنوبية.وقال: "اعترض على من خرجوا بالمسيرة، معتبرا أنهم باحتجاجهم على استنسابية هذا القاضي قد تطاولوا على القضاء".وتابع: "أما استدعاؤه (سمير جعجع) لدى المحكمة العسكرية فيحق له ان يرفض المثول أمامها"، متسائلا "أي صدقية لديك؟" معتبرا أن "كلامه هراء، وهو تطاول على البلد وليس على سيدنا فقط، ويقومون بكل شيء كي يسترون عنصريتهم".وختم رعد: "يجب أن تقال الحقيقة بوضوح، إنكم بعد لم تنتفعوا ولا تقبلون بشراكة أحد في هذا البلد، وللأسف أنتم أسباب هذه الازمة، وأنتم المحرضون لأعدائنا ضدنا، هذا ما يجب أن يقال، وعلينا أن نوضح للناس هذه الحقيقة".وفي ختام الحفل، توجه الحضور لزرع شجرتين باسم زيتونة المولد النبوي وزيتونة شهداء الطيونة.