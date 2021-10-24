فرعون: يبدو أننا بحاجة للتفاهم مجددا على معنى كلمة المقاومة

غرد الوزير السابق ميشال فرعون على "تويتر": "يبدو أننا بحاجة مجددا للتفاهم على معنى كلمة المقاومة ومبدأ سلاحها ونتفق على كيفية حماية الدولة، إذ لا تكفي حماية سيادة الأرض من المخاطر إذا لم نحم القضاء والجيش والقانون الذين من دونهم لا دولة ولا سيادة ولا حكما ولا إصلاحا ولا استثمارا ولا كرامة للشعب ولا أمل من الإنقاذ من الجحيم".