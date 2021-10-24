"منقوشة الزعتر" في لبنان.. سعر خيالي!

مع ارتفاع سعر الدولار وازدياد قيمة المحرُوقات، أصبح ثمن الكثير من الأطعمة باهظاً بشكل كبير، خصوصاً تلك التي كانت تُشكل جزءاً بديهياً من مائدة اللبنانيين.



وبشكل خاص، فإنّ الغلاء طال "المنقوشة" بشكل كبير، باعتبار أن كل أسعار المواد الأوليّة قد ارتفعت، في حين أنّ وصول سعر المحروقات والغاز إلى مستويات خيالية كان الضربة القاضية. وبشكل خاص، فإنّ الغلاء طال "المنقوشة" بشكل كبير، باعتبار أن كل أسعار المواد الأوليّة قد ارتفعت، في حين أنّ وصول سعر المحروقات والغاز إلى مستويات خيالية كان الضربة القاضية.