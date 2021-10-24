"منقوشة الزعتر" في لبنان.. سعر خيالي!

مع ارتفاع سعر الدولار وازدياد قيمة المحرُوقات، أصبح ثمن الكثير من الأطعمة باهظاً بشكل كبير، خصوصاً تلك التي كانت تُشكل جزءاً بديهياً من مائدة اللبنانيين.
وبشكل خاص، فإنّ الغلاء طال "المنقوشة" بشكل كبير، باعتبار أن كل أسعار المواد الأوليّة قد ارتفعت، في حين أنّ وصول سعر المحروقات والغاز إلى مستويات خيالية كان الضربة القاضية.
وفي بعض المتاجر، باتت منقوشة الزعتر بـ14 ألف ليرة بعدما كانت سابقاً بـ500 أو بـ1000 ليرة. وفعلياً، فإن المشكلة لا تقف عند هذا الحد، إذ أن السعر سيرتفع بشكلٍ أكبر في حال أراد المواطن الحصول على "المنقوشة" من خلال خدمة التوصيل الخاصة بالمطعم أو الفرن، إذ أن كلفة هذه الخدمة باتت كبيرة بسبب غلاء البنزين. وبسبب ذلك، فإنّ سعر المنقوشة نفسها في بعض المتاجر ارتفع إلى 26 ألف ليرة.