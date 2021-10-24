لبنان

خلوة للمستقبل ناقشت شؤونا سياسية وتنظيمية وانتخابية

Lebanon 24
24-10-2021 | 06:40
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عقد المكتب التنفيذي في "تيار المستقبل" خلوة، برئاسة الأمين العام للتيار أحمد الحريري، ومشاركة نائب الرئيس جان أوغاسبيان.

وتركزت الخلوة على 3 محاور: المحور الأول سياسي، تضمن مداخلة سياسية شاملة لأحمد الحريري تحدث فيها عن المرحلة المقبلة واستحقاقاتها، إنطلاقا من مراجعة نقدية للمرحلة الماضية، وبحث في مقاربة التيار للتطورات الراهنة، وما تعيشه البلاد من أزمات اقتصادية ومعيشية وتحديات سياسية وأمنية ومتغيرات ما بعد ثورة 17 تشرين. أما المحور الثاني، فهو تنظيمي، تركز على عرض هيئة الشؤون التنظيمية المركزية للواقع التنظيمي الحالي، وما يواجه عمل الهيئات والقطاعات والمنسقيات من صعوبات وتحديات نتيجة الأوضاع العامة في البلاد، وظروف جائحة كورونا، وكيفية معالجتها وإعادة تزخيم العمل التنظيمي على كل الصعد لمواكبة الاستحقاق الانتخابي المقبل. وتناول المحور الثالث، الشأن الانتخابي، حيث عرض خلاله المنسق العام المركزي للانتخابات في هيئة الرئاسة فادي سعد للواقع اللوجستي والتنظيمي المواكب للاستحقاق الانتخابي، ومسار خطة العمل التي على أساسها سيتم خوض الانتخابات النيابية المقبلة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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