لبنان

استقلّوا سيارة أجرة بهدف سرقتها.. فوقعوا في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

Lebanon 24
24-10-2021 | 07:06
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

 تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفين:

م. ب. (مواليد عام 1991، فلسطيني)
أ. ش. (مواليد عام 1994، فلسطيني) وهو موقوف خطِر ومطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكّرات توقيف بجرم مخدّرات، و/4/ خلاصات أحكام بجرائم سرقة، ومخدّرات.
ع. أ. (مواليد عام 2003، سوري)
الذين استقلّوا بتاريخ 21-10-2021 سيّارة أجرة من محلّة مستديرة الجَندولين، ولدى وصولهم إلى بلدة الناعمة، عمد اثنان منهم إلى ضرب السائق على وجهه، في حين أقدم الثالث على محاولة سرقة السيارة، إلا أن السّائق قاومهم، ما اضطرهم إلى الفرار.

على الفور، ومن خلال عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من إلقاء القبض على اثنين منهم. فيما أوقَفَ عددٌ من المواطنين في المحلّة الثالث، وسلّموه إلى مخفر الدامور. وقد ضُبط بحوزتهم سكين و"شفرة كاتر".

بالتحقيق معهم، اعترف (م. ب.) أنهم خطّطوا للقيام بضرب وإيذاء سائق سيارة أجرة بهدف سرقة سيارته وأمواله.

أودع الموقوفون مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوّسع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهم، الحضور إلى مركز مخفر الدامور، أو الاتصال على الرقم: 600116-05 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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