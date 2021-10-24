أنور الخليل لرئيس الجمهورية: حرصكم على الدستور كنا نود أن نراه شاملا

وجه النائب انور الخليل رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر صفحته على "تويتر":لا "فخامة الرئيس حرصكم على الدستور كنا نود أن نراه شاملا وليس انتقائيا. نسأل فخامتكم لماذا اخليتم بموجباتكم الدستورية وتقاعستم عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لأنتخاب 11 نائبا بدلا من الذين استقالوا من المجلس الحالي؟ لماذا يحرم تياركم شبابنا في سن 18 من حق المشاركة في الانتخابات المقبلة؟".