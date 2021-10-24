"أمل" تردّ على جريصاتي: "إذا لم تستحِ فافعل ما شئت"

ردّ عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" طلال حاطوم على كلام مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي عن الحركة، وقال: "مجدداً إذا لم تستحِ فافعل ما شئت، حبذا لو يبهر جريصاتي اللبنانيين ويصارحهم كيف وبسحر ساحر وبين ليلة وضحاها وبين قاض وقاض تحوّل هو من متهم أو مقصر أو مُدعى عليه في هذه القضية الى حارس للحق والحقيقة والعدالة... وقى الله لبنان والعدالة والحقيقة شرور الغرفة السوداء".

وكان جريصاتي أصدر البيان التالي: "اذا كانت سياسات حركة "أمل" وتموضعاتها الوطنية والإقليمية مبنية على مثل هذه الاتهامات الزائفة والمعزوفات المملة، فهنيئا لها وابواقها الإعلامية المواقف الفاشلة بإنبهار. من الخفة والظلم والعيب والجرم اتهام المحقق العدلي في انفجار المرفأ بأنه يتحرك بإملاء من "غرفة سوداء" بإدارتي واشرافي. كاد المريب أن يقول خذوني يا اخوة. اتقوا الله وعودوا إلى ثوابت إمامنا المغيّب، فهو الركن إن خانتكم أركان".