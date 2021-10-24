انتبهو ع صحتكن.. صار سعر "الابرة" بيوجّع

تفاجأ أحد المواطنين لدى إجرائه في أحد المستشفيات صورة "الرنين المغناطيسي" أو ما يُعرف بالـ "MRI" أنّ عليه دفع تكلفة "الابرة الملونة" بالدولار لإتمام التصوير ، حيث يبلغ سعرها 30 دولارا أميركيا.وعند الاستفسار في مستشفيات أخرى تبين ان التكلفة موحدة، ومعظم المستشفيات تستوفي بدل "الابرة" بالدولار. وتعزي المستشفيات السبب الى أنّ دواء هذه الابرة يستورد من الخارج وفي هذه الحال يُنصح المواطنون بأخذ الحيطة والحذر ، ونقول لهم: "أوعى تمرضوا".