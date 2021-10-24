وثيقة أميركية تخصّ روسيا واسم بيروت يرتبطُ بها.. ما قصتها؟

أصدرت الخارجية الأميركية وثيقة رسمية صنفت فيها روسيا ضمن "الجنسيات المشردة" التي لا يستطيع مواطنوها الحصول على تأشيرة هجرة أميركية على أراضي بلادهم.وفي الوثيقة المنشورة التي تم تعديلها في 21 تشرين الأول، أدرجت روسيا في قائمة "الجنسيات المشردة" التي تعني الدول التي لا توجد على أراضيها قنصلية أميركية أو يكون الوضع السياسي أو الأمني فيها هشا أو غامضا إلى درجة لا تسمح للموظفين القنصليين المحدود عددهم بمعالجة طلبات الحصول على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة.وتضم القائمة بالإضافة إلى المواطنين الروس مواطني كوبا وإريتريا وإيران وليبيا والصومال وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا واليمن.وطالبت الخارجية الأميركية مواطني هذه الدول بالتوجه إلى دول أخرى في حال رغبتهم بالحصول على تأشيرة هجرة أميركية.وحددت للمواطنين الروس الراغبين بالحصول على هذه التأشيرة التوجه إلى العاصمة البولندية وارسو.كذلك، أشارت الخارجية الأميركية إلى أن حصول السوريين على التأشيرة الأميركية ممكن من خلال التوجه إلى السفارة الأميركية في عمان وبيروت (للفلسطينيين الذين يحملون وثيقة سفر سورية)، أما الليبيين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة فعليهم تقديم أوراقهم في السفارة الأميركية في تونس، أما الإيرانيين يتوجب عليهم القدوم إلى أبو ظبي أو أنقرة أو يريفان في أرمينيا.وأعلنت السفارة الأميركية في موسكو في وقت سابق أنها اعتبارا من الـ1 من آب ستخفض عدد العاملين في مقارها الدبلوماسية لدى روسيا "بموجب عقوبات موسكو التي تحظر على واشنطن توظيف مواطني روسيا ودول ثالثة لديها"، وبالتالي "لن تتمكن من تقديم الخدمات القنصلية بالكامل".