لبنان

انتخاب مجلس تنفيذي لنقابة عمال الطباعة والتجليد في لبنان الشمالي

Lebanon 24
24-10-2021 | 08:47
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 أجرت نقابة عمال الطباعة والتجليد في لبنان الشمالي انتخابات شاملة لمجلسها التنفيذي المنتهية ولايته القانونية في مقرها الكائن في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، ساحة الكورة التل، بإشراف رئيس دائرة العمل في الشمال بيتر الفلو والمفتش عبدو بيضا، في حضور رئيس الاتحاد العمالي شمالا شعبان بدرة.
بعد اعلان النتيجة، جرى توزيع المراكز، وجاءت على الشكل التالي:
مروان عيسى رئيسا، خالد الصمد نائبا للرئيس، يوسف الكردي مفتشا، جلال فيتروني امينا للصندوق، احمد قاوقجي محاسبا، مؤمن طبيخ معتمدا للدعاية والنشر، وليد ماليصورغاكي معتمدا للمالية وهاشم الكسار مفتشا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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