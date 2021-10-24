لبنان

محاضرة في نقابة مهندسي طرابلس عن الحد من مخاطر الكوارث

Lebanon 24
24-10-2021 | 09:02
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 نظمت لجنة متابعة الانماء، بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني، وبرعاية نقابة المهندسين في طرابلس، محاضرة توعوية في مقر النقابة بعنوان "أساسيات الحد من مخاطر الكوارث"، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

حضر إفتتاحية الجلسة نقيب المهندسين بهاء حرب وأعضاء من المجلس النقابي، وتحدثت ألفت الترك، وكان لمنسقة اللجنة الدكتورة ربى دالاتي رافعي مداخلة أوضحت فيها الهدف من عقد سلسلة من الدورات لاحقا موجهة الى الشباب الجامعي، كما شكرت كل من ساهم بعقد هذه الجلسة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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