لبنان

يوم بيئي في طرابلس وتأكيد أهمية الفرز من المصدر

Lebanon 24
24-10-2021 | 09:18
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نظمت "دارة طرابلس الخيرية" و"مؤسسة الطوارئ" و"TRI tripoli" وبالتعاون مع بلدية طرابلس وبمشاركة رئيسها الدكتور رياض يمق وشبيبة كاريتاس لبنان والصليب الأحمر وكشافة البيئة تحت شعار "بيئتك من بيتك" وبهدف دعم الأنشطة البيئية وزرع الفرح في قلوب الأطفال، يوما بيئيا في شارع نديم الجسر في مدينة طرابلس، تم خلاله توزيع المستوعبات المخصصة لاعادة تدوير النفايات على الأبنية الموجودة في الشارع ومتفرعاته.

وأقيم بالمناسبة أنشطة توعوية وترفيهية، فضلا عن عرض مفصل لبعض الحرف اليدوية وبخاصة شمع الزينة والمأكولات القروية، واختتم النهار بعرض سيرك قدمته فرقة من جمعية "arc en ciel".

وأكد كل من رئيسة "دارة طرابلس الخيرية" لارا الرفاعي، رئيسة مؤسسة الطوارئ مايا حبيب وفراس وهبة رئيس TRI Tripoli خلال كلمات لهم في الحفل أهمية "النشاط أولا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وثانيا لجهة أهمية الفرز من المصدر، والذي بات حاجة ملحة في عصرنا الحاضر، وخصوصا في ظل الغياب المتكرر للمؤسسات الحكومية والعجز عن معالجة أزمة النفايات وايجاد الحلول لها".

إشارة الى أن النشاط البيئي لن يتوقف عند هذا الشارع، انما سيمتد ليطال كل الشوارع والأحياء الداخلية لمدينة طرابلس.

من جهته، أكد يمق خلال جولة له في الشارع أن "طرابلس تعيش اليوم احتفالات متنقلة، وان دل هذا على شيء انما يدل على وجه طرابلس الحضاري، المدينة المحبة للحياة"، شاكرا لدارة طرابلس الخيرية ومؤسسة الطوارئ وtri Tripoli هذا الانجاز المهم، "الذي من شأنه حث الناس على اتباع عملية الفرز والمساهمة في الحفاظ على نظافة مدينتنا".
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