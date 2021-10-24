لبنان

وزير الطاقة يشارك في فعاليات أسبوع القاهرة الثالث للمياه

Lebanon 24
24-10-2021 | 09:39
A-
A+
Doc-P-878619-637706904259198078.jpg
Doc-P-878619-637706904259198078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 يشارك وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في فعاليات أسبوع القاهرة الثالث للمياه، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء المصري: ندعو لحوار مفتوح مع الدول المشاطئة لأحواض الأنهار الدولية
lebanon 24
25/10/2021 14:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحذر من مخاطر التناحر حول المياه ويدعو للتعاون والحوار
lebanon 24
25/10/2021 14:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الموارد المائية المصري: انهيار سد النهضة مشكلة كبيرة
lebanon 24
25/10/2021 14:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي المصري يدك شباك بطل النيجر بستة أهداف
lebanon 24
25/10/2021 14:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد فياض

مصر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:16 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
05:13 | 2021-10-25
06:02 | 2021-10-25
07:04 | 2021-10-25
06:51 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website