توقيف سارق كابلات انارة قلعة بعلبك

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دورية من قوى الامن الداخلي أوقفت اللبناني "س. ر." وهو رجل خمسيني من ابناء مدينة بعلبك للاشتباه فيه بسرقة كابلات كهرباء إنارة قلعة بعلبك الأثرية، التي حصلت قبل حوالى الاسبوع. وفي الاعترافات الاولية، اعترف بسرقة الكابلات وقد تم ضبط كمية قليلة بحوزته من حشيشة الكيف.