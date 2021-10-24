مولوي في يوم الأمم المتحدة: شركاء دوماً لمصلحة لبنان

غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في يوم الأمم المتحدة عبر تويتر:"أخص في هذا اليوم منظمة الأمم المتحدة بأطيب وخالص التمنيات، وهي التي لعبت ولا تزال دوراً أساسياً بمساعدة لبنان في مواجهة هذا الكم الهائل من التحديات غير المسبوقة.شركاء دوماً لمصلحة لبنان."