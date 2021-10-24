مولوي في يوم الأمم المتحدة: شركاء دوماً لمصلحة لبنان

أخص في هذا اليوم منظمة #الأمم_المتحدة بأطيب وخالص التمنيات، وهي التي لعبت ولا تزال دوراً أساسياً بمساعدة لبنان في مواجهة هذا الكم الهائل من التحديات غير المسبوقة.
شركاء دوماً لمصلحة لبنان. #يوم_الأمم_المتحدة @UN_Lebanon @rochdi_najat @JWronecka
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) October 24, 2021
أخص في هذا اليوم منظمة #الأمم_المتحدة بأطيب وخالص التمنيات، وهي التي لعبت ولا تزال دوراً أساسياً بمساعدة لبنان في مواجهة هذا الكم الهائل من التحديات غير المسبوقة.
شركاء دوماً لمصلحة لبنان. #يوم_الأمم_المتحدة @UN_Lebanon @rochdi_najat @JWronecka