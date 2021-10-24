لبنان

الراعي الجديد لأبرشية اللاذقية وطرطوس احتفل بقداسه الاول في جونية

Lebanon 24
24-10-2021 | 10:10
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 إحتفل الراعي الجديد لأبرشية اللاذقية وطرطوس للروم الكاثوليك المطران جورج خوام بقداسه الاول في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانة - البولسية في جونية، وعاونه الابوان روجيه عويس ونزيه حايك بمشاركة جوقة الكنيسة وحضور أبناء الرعية وعائلة المطران الجديد وأصدقائه.

بعد الانجيل المقدس، ألقى خوام عظة شرح فيها معاني دعاء "لسنين كثيرة يا سيد"، حيث لا تقتصر على عديد السنوات التي نعيشها بل مدى عيشنا في قلب الرب على طريق القداسة والابرار، وقال: "لسنين كثيرة لا تعني فقط الموجودين في الزمان والمكان، بل ايضا آبائنا ومعلمينا الذين سبقونا وجميع الشهداء الذين نتابع خطاهم ونتمسك بما بذلوه من أجلنا".

وأعرب عن فرحته برعيته الجديدة، مشددا على "أهمية الشراكة في الكنيسة والتمسك بتعاليمنا الدينية"، داعيا الله الى "أن يقصر أيام المحن التي نعيشها حتى نستطيع حقا تسبيح اسم الله كما يجب علينا ان نفعل".

وبعد القداس، تقبل المطران خوام التهاني في صالون الكنيسة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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