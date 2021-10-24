تجمع المعلمين: نؤيد خطوة ربط النزاع المقترحة من رابطة الثانوي

غرد تجمع المعلمين في البقاع على "تويتر": "نؤيد خطوة ربط النزاع التي اقترحتها رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وخريطة الطريق التي وضعت لاستعادة الحقوق المشروعة وحماية الثانوية الرسمية وطلبها".