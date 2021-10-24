لبنان

تجمع المعلمين: نؤيد خطوة ربط النزاع المقترحة من رابطة الثانوي

Lebanon 24
24-10-2021 | 10:16
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 غرد تجمع المعلمين في البقاع على "تويتر": "نؤيد خطوة ربط النزاع التي اقترحتها رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وخريطة الطريق التي وضعت لاستعادة الحقوق المشروعة وحماية الثانوية الرسمية وطلبها".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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