تفاصيل جديدة حول قضية مطلق النار على الشيخ بلال دقماق

ظهر العريف في الجيش "ناصر ب." الذي اطلق النار على الشيخ بلال دقماق وعائلته منذ يومين في فيديو جديد حيث اكد انه سيسلم نفسه غدا الاثنين للقوى الامنية، بحسب ما أكدت مصادر أمنية خاصة لـ"لبنان 24".

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير الى ان العسكري قد سلم نفسه.