الخازن تفقد مركز الدفاع المدني في حراجل

تفقد النائب فريد هيكل الخازن مركز الدفاع المدني في حراجل، حيث اطلع على أقسام المركز، وتفقد جهوزية عناصر الدفاع المدني فيه للتدخل عند أي حالة طارئة، واطلع على مجريات تحسين وتطوير المركز ومعداته.في اللقاء، شكر رئيس مركز حراجل رافي عقيقي باسم المدير العام العميد ريمون خطار النائب الخازن على وقوفه الدائم وغير الآني الى جانب المركز وتقدميه سيارة إسعاف مجهزة منذ اكثر من سنة.بدوره، شكر الخازن متطوعيي الدفاع المدني على اندفاعهم وتفانيهم في تلبية استغاثة المواطنين، مثنيا على جهودهم وعزيمتهم وايمانهم برسالة الدفاع المدني الانسانية والوطنية.واكد الخازن وقوفه الدائم بجانب الدفاع المدني عموما ومركز حراجل خصوصا ووضع امكانياته في تصرف المركز لتطويره سيما وانه يضم عددا كبيرا من شباب المنطقة، ويلبي حاجات المنطقة بأثرها.