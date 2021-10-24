نادي القضاة: هكذا يكون تصرف رجال الدولة

غرّد نادي قضاة لبنان عبر التويتر: "لا يكاد يمرّ أسبوع إلا ويتم فيه التطاول على القضاء والتشكيك بأركان السلطة القضائية وكأن المطلوب هو ضرب هذه السلطة والقضاء عليها أكثر وأكثر.القاعدة واضحة وبسيطة وهي المثول أمام القضاء وعدم التعرض لأي قاضٍ والخضوع لأحكام القانون من دون أي شروط مسبقة، فهكذا يكون تصرّف رجال الدولة لا بالشعارات والخطابات!.إن الإيمان الحقيقي بالقضاء كسلطة مستقلة هو ثقافة مستمرة لا تتأثر بالأحداث والظروف وليس حاجة آنية ننادي بها كوسيلة للإطاحة بالخصم وما نلبث أن نتهجّم عليها عندما يأتي علينا دور المحاسبة".