بيان من عائلة الطرطوسي: نسلم امرنا الى الدولة

اصدرت عائلة آل الطرطوسي في بلدة وادي الجاموس بيانا جاء فيه:بعد مقتل خمسة من ابناء العائلة وجرح عدد آخر، نعلن للرأي العام أن مصابنا اليم وجرحنا عميق لا تكفي الكلمات لمعالجته، و نؤكد أننا نسلم امرنا الى الدولة والى القضاء الذي نثق به كامل الثقه، ونطالب الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بإنزال اشد العقوبات بالمجرمين التي تصل الى الاعدام وذلك لهول الجريمة التي ارتكبوها من خلال التصفية الجماعية المروعة وذلك احقاقا للحق وإنصافا لدماء الشهداء التي اريقت ظلما،وبالمسارعة في توقيف الفارين دون أي تلكؤ، وبعيدا عن أي حسابات مهما كانت، تفاديا لتفلت الأمور وبلوغها ما لا تحمد عقباه.ونناشد القوى الامنية والجيش الضرب من حديد وفرض الامن في بلدتنا الحبيبه".